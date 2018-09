Sport e malattie polmonari: aperte le iscrizioni per la mezza maratona a S.Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – Aperte le iscrizioni per la quarta edizione della mezza maratona “Boehringer Ingelheim Lung Run Half Marathon Spv 2018”, che si svolgerà domenica 4 novembre a San Pietro Vernotico. La manifestazione podistica nazionale, a carattere agonistico è organizzata dall’associazione podistica Spv My Domo in collaborazione con il reparto di Pneumologia “A. Blasi” dell’ospedale Perrino di Brindisi con il patrocinio dei Comuni di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo.

La manifestazione è volta anche a richiamare l’attenzione della popolazione sulle malattie polmonari (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, Asma bronchiale, Fibrosi polmonare idiopatica) e in particolare a stimolare stili di vita salutari (con attività fisica e vita senza fumo di tabacco). In via Brindisi (zona partenza/arrivo), all’interno del “My Domo village” sarà allestito uno stand in cui verranno distribuiti dépliant informativi inerenti le malattie respiratorie e sarà possibile effettuare alcuni test pneumologici.

Il Percorso prevede il passaggio dal centro del paese per poi proseguire per le coltivazioni di "Libera Terra", zone confiscate alla Mafia, per l'area archeologica di "Valesio" e per l'azienda vitivinicola "Tormaresca" dei Conti Antinori fino alla località marina Campo di Mare.

Per partecipare alla mezza maratona 2018 è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età. L'iscrizione è aperta: agli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie ammesse (J/P/S). Agli atleti italiani e stranieri tesserati per federazioni affiliate alla Iaaf con età partire da 18 anni (millesimo di età); ai tesserati Runcard 2018 e Runcard Eps con età minima di 20 anni (millesimo di età) i quali dovranno consegnare di copia del certificato medico agli organizzatori, previa visione dell'originale.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22 di giovedì 1 novembre 2018 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriversi entro le ore 10 di venerdì 02 novembre 2018. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo sino alle 7.30 del giorno 04 novembre 2018.

Tutte le informazioni possono essere reperite su: pagina Facebook Asd Podismo Spv My Domo, telefono: 3494927621 - 3384684736 (ore 09-12 e ore 16-19). E-mail: podisticamydomo@libero.it