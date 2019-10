Sport, salute e solidarietà in scena a S.Pietro: tutto pronto per la Mezza Maratona

SAN PIETRO VERNOTICO – Torna la grande festa dello Sport a San Pietro Vernotico: domenica 3 novembre andrà in scena la quinta edizione della mezza maratona “Boehringer Ingelheim Lung Run Half Marathon Spv 2019”. La manifestazione podistica è organizzata dall’associazione Spv My Domo di San Pietro Vernotico in collaborazione con il reparto di Pneumologia “A. Blasi” dell’ospedale Perrino di Brindisi organizza e con il patrocinio dei Comuni di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo.

In concomitanza si svolgerà la “Corri con Cesare” gara di corsa su strada sulla distanza di 8 km circa e la “Corri e cammina con Cesare” non competitiva. Dedicate a Cesare Litti il massaggiatore sampietrano scomparso a settembre scorso all’età di 51 anni, dopo una lunga malattia. Grande mante dello sport e organizzatore delle passate edizioni. Il ricavato della “Corri con cesare” sarà devoluto in beneficenza.

“La manifestazione è volta anche a richiamare l’attenzione della popolazione sulle malattie polmonari (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, Asma bronchiale, Fibrosi polmonare idiopatica) e in particolare a stimolare stili di vita salutari (con attività fisica e vita senza fumo di tabacco)”. Si legge nel regolamento. Sulla via principale di San Pietro Vernotico, via Brindisi (zona partenza/arrivo), all’interno del “My Domo village” sarà allestito uno stand in cui verranno distribuiti dépliant informativi inerenti le malattie respiratorie e sarà possibile effettuare alcuni test pneumologici.

Percorso omologato

Un percorso omologato tutto nuovo e tutto da scoprire quest’anno. Attraverserà il Comune di San Pietro Vernotico e le bellissime terre che portano alla zona archeologica di Valesio (nell’attraversare Valesio si percorreranno circa 300 m di sterrato). Il percorso prevede il completo attraversamento del paese con passaggio dalla piazza del Popolo (centro storico) per poi proseguire per le coltivazioni di “Libera Terra”, zone confiscate alla Mafia, per l’area archeologica di “Valesio” , intercettando la “Via Francigena”.

Il percorso della “Corri con Cesare” e della “Corri e cammina con Cesare” seguirà ed utilizzerà quello della Half Marathon. Le iscrizioni alla Mezza Maratona dovranno essere effettuate entro le ore 24 di giovedì 31 ottobre 2019 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriversi entro le ore 10 di venerdì 1 novembre 2019. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo sino alle 7.30 del giorno 03 novembre 2019.

Per la “Corri e cammina con Cesare "non Competitiva" con Partenza ore 09,45 le iscrizioni si chiuderanno il 3 novembre alle ore 8.30 specificando la partecipazione alla FitWalking e potranno essere effettuate presso l'attività commerciale Planet Sport in Via Brindisi, San Pietro Vernotico dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20 (fino a domenica mattina 03 novembre 2019).

Tra le novità di quest’anno il Gemellaggio tra la Boehringer Ingelheim Half Marathon e la Maratona della Grecia salentina del 15/03/2020. In occasione della Half Marathon di San Pietro Vernotico di domenica prossima Cristian Bergamo ed i suoi collaboratori allestiranno un gazebo presso il quale ci si potrà iscrivere. Sempre in occasione della Half Marathon verrà sorteggiato tra gli iscritti un pettorale omaggio che garantirà la partecipazione alla maratona.

Tante attrattive per tutti. Si esibiranno anche gli sbandieratori di Oria e sarà allestita una grande Mongolfiera.

