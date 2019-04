Memorial Melissa Bassi: tre giorni di sport e solidarietà

BRINDISI - L associazione Legalità et Sicurezza in collaborazione con l'associazione A.s.d. Mfr di Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi, Coni Fidal e Uisp e con il benestare della Famiglia Bassi, organizzano il 7° Memorial Melissa Bassi svolgendo 3 giornate di sport e solidarietà nelle giornate del 5/8 e 12 maggio 2019.

La presentazione del Memorial avverrà il 27 aprile ore 11:00 presso Palazzo Nervegna dove parteciperanno tutte le forze di polizia, autorità, mass media e quotidiani di Brindisi. La giornata del 5 maggio rientra nel circuito podistico provinciale ''Sulle Vie di Brento'' e che quindi si prevedono circa 400/500 podisti che invaderanno la costa brindisina.

La sfida delle due associazioni Legalità et Sicurezza e Asd Mfr Brindisi coadiuvata dal comune di Brindisi ha un triplice scopo: in primis ricordare Melissa Bassi coinvolgendo tutte le scuole del territorio di Brindisi, secondo dare dignità e il giusto valore ad un posto abbandonato da anni che merita di essere valorizzato e conosciuto e ultimo regalare alla città una giornata di sano sport e solidarietà, cercando di avvicinare il più possibile la gente a farlo, considerato che per la prima volta la Decathlon Brindisi incentiva a fare sport regalando un buono spesa di 5 euro.

Per la prima volta ci sarà la partecipazione della madrina d'eccezione Luisa Corna che darà il calcio d'inizio al torneo Interforze di calcio a 5 che si svolgerà nelle date 8/12 Maggio dove parteciperanno 16 squadre appartenenti ai vari corpi ed Enti Come: Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Guardia Costiera, Brigata Marina San Marco, United Global Sercice Center Br (Onu), A.S. Forense Brindisi, C.R.A.L.Amministrazione Comunale Brindisi, Maristaer Grottaglie, Società STP Brindisi, Uisp Calcio Senza Frontiere Br., Società Staffing et Services Vivaeventes, Fisioterapisti ordini Tsrm/PstrP. Inoltre si svolgerà nella giornata del 12 maggio un torneo di calcio a 5 riservato ai ragazzi delle scuole superiori.

Le due associazioni Legalitá et Sicurezza e asd Mfr Brindisi Massimiliano De Giorgi e Vito Miccoli credono fortemente a questa manifestazione affinché possa diventare un evento importante per tutta la città. Tuttavia vi è ancora la possibilità di iscrizione, per la categoria agonisti sul sito www.fidalbrindisi.it e per la categoria liberi e bambini su www.eventi.decathlon.it