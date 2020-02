Stadio Fanuzzi: ok della prefettura, riaprono le curve e la gradinata

BRINDISI – Stamattina è arrivato il via libera da parte del comitato provinciale pubblici spettacoli. Lo stadio Fanuzzi di Brindisi torna agibile al 100 per cento in vista della partita Brindis Fc – Nardò in programma domenica prossima (alle ore 15), per la 25esima giornata del campionato di Serie D.

In occasione delle partite contro il Casarano (19 gennaio) e Andria (9 febbraio) la prefettura aveva disposto la chiusura di Curva sud, Gradinata e Curva nord (settore ospiti) a causa di una serie di problematiche riscontrati all’interno dell’impianto, fra cui la caduta di calcinacci dagli spalti.

In queste settimane l’amministrazione comunale ha disposto dei lavori di messi in sicurezza della struttura, risolvendo le principali criticità, al netto di altri interventi che dovranno essere eseguiti nei prossimi mesi. Il parere favorevole del comitato, infatti, è accompagnato da una serie di prescrizione alle quali il Comune si dovrà adeguare entro il 30 settembre 2020. Ossia: la realizzazione di servizi igienici per diversamente abili sotto alla tribuna coperta; l’eliminazione dei dislivelli che si trovano nelle parti retrostanti sia della tribuna coperta che della Curva sud; la sostituzione dei vetri di recinzione del campo.