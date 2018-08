Stefano Savoia indosserà la maglia della Limongelli Dinamo Basket Brindisi

BRINDISI - Anche Stefano Savoia indosserà il prossimo anno la maglia della Limongelli Dinamo Basket Brindisi. L’atleta, classe 1996, è cresciuto anche lui nel vivaio della New Basket Brindisi disputando, con la società di serie A, tutte le leve giovanili. Ha raggiunto, durante il suo percorso giovanile, alcune finali regionali ed è stato anche convocato con alcune rappresentative regionali.

Alto 187 cm Stefano è una guardia/ala dalle spiccate doti difensive. Grintoso e con gambe potenti viene spesso utilizzato sull’attaccante più pericoloso. In attacco sfrutta la sua potenza soprattutto durante le penetrazioni e nelle transizioni in contropiede. Può vantare,nella stagione 2013/14,alcune presenze in Lega A con l’Enel Basket Brindisi allenata da coach Piero Bucchi.

Nel campionato2015/16 ha giocato in Serie C con l’Invicta Brindisi mentre la stagione successiva, sempre con la stessa società, ha disputato il campionato di Serie D Regionale. Lo scorso anno, per motivi lavorativi, è rimasto fermo. “Ho scelto di giocare con la Dinamo Brindisi – racconta Stefano – perché avevo voglia di riprendere a giocare in una società con un progetto serio e ambizioso dove proverò a esprimermi al meglio delle mie possibilità”. La società augura a Stefano le migliori fortune per il prossimo campionato.