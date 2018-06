Street Workout, torna a Brindisi l'appuntamento con lo Sport itinerante

BRINDISI - Dopo il grande successo dell’edizione di lancio dello scorso maggio, domenica 8 luglio torna in città lo Street Workout Brindisi. L’iniziativa, che coniuga walking dinamico, attività fisica, musica e bellezze del territorio e prosegue il suo tour nel capoluogo Adriatico e nella sua provincia grazie a Paola De Cristofaro delegata ufficiale sul territorio per la specialità, sarà presentata ufficialmente ai cittadini nel corso di una suggestiva Conferenza Stampa in programma giovedì 21 giugno 2018 a partire dalle ore 17 presso la Decathlon, filiale di Brindisi, Ss 7 per Taranto 6/a, allestita per l’occasione.

Alla conferenza, moderata dal giornalista brindisino Nico Lorusso, saranno presenti: Paola De Cristofaro e il co-organizzare Giuseppe Ostuni, i responsabili Decathlon Antonio De Blasi e Marco Denti che illustreranno i particolari e le curiosità legate all’appuntamento dell’8 luglio.

Ciò che è certo è che il team di Paola De Cristofaro guiderà quindi i temerari partecipanti che vorranno cimentarsi nella esperienza tutta originale di questa intuizione evolutiva del fitness musicale, offrendo un giornata ludico/sportiva su base walking, all'aria aperta, nella vie e piazze della città.

Come ormai noto i partecipanti, iscritti preventivamente nei luoghi preposti dagli organizzatori, dopo aver raggiunto la location indicata per il raduno riceveranno la maglietta ufficiale dell'evento e un paio di cuffie in comodato d'uso che verranno distribuite a tutti per essere collegati e guidati per tutto il tragitto dai coach di riferimento, che daranno loro indicazioni su ogni tipo di allenamento che si svolgerà sul posto.

Attività fisica, musica, conoscenza e riscoperta del patrimonio culturale, in questo caso della città di Brindisi, che offre agli occhi dei partecipanti scenografie storiche ed emozionanti tra natura e architettura, mentre ci si prende cura del proprio corpo. Sono questi gli obiettivi dello Street Workout Brindisi appuntamento quindi imperdibile per tutti gli appassionati delle attività all’aria aperta.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il negozio di abbigliamento Piedi a terra, in via Germania 15, al rione Bozzano, Brindisi. La quota di i adesione è di soli 15€.

Lo Street Workout è nato a livello nazionale dall'idea di Simone Massaro e Maria Intorto. Dopo aver praticato per qualche anno il Fitness Indoor in cuffia, che consentiva di svolgere più eventi nello stesso spazio con l’uso delle cuffie wireless, decidono di abbattere i muri e portare il fitness musicale all'aperto. La possibilità di trasferire la musica e la voce del coach, su gruppi enormi di persone, conferisce un carattere distintivo a questa attività, poiché permette di unire il gruppo, di veicolare ritmo, informazioni e istruzioni, coinvolgendo ed emozionando. Non solo, la possibilità di sfruttare i luoghi più suggestivi e storici delle aree urbane, fanno sì che si possano abbinare o affiancare all'attività fisica musicale, il trasferimento di contenuti culturali che vanno ad arricchire l’esperienza Street Workout per renderla unica.

Ad oggi si contano 14 federazioni e oltre 200 partner tra Palestre e Circoli Sportivi; su internet www.streetworkout.fit. L’attività si rivolge al singolo individuo amante del movimento e del benessere o appassionato di fitness ed attività fisica; ai cultori e promotori dell’arte e delle bellezze naturali e artistiche, che intendano vivere appieno la propria città, immergendosi nella storia e nelle bellezze naturistiche e alle aziende interessate ad affiancare il proprio marchio ad esperienze memorabili da far vivere ai propri dipendenti o ai propri clienti. Nella scorsa edizione, tenutasi a Brindisi il 6 maggio il percorso effettuato, che in questa occasione sarà variato, ha interessato Piazza Cairoli, Piazza Vittoria, Piazza Duomo, Piazza Santa Teresa, Piazzale Lenio Flacco, Viale Regina Margherita e la Scalinata Virgilio.

