“Sulle Vie di Brento 2017”, al via la cerimonia di premiazione

SAN DONACI - Domenica 14 gennaio, alle ore 18, si svolgerà, presso il Palazzetto dello Sport di San Donaci, la cerimonia di premiazione del circuito “Sulle Vie di Brento 2017”.

Il circuito “Sulle Vie di Brento” è decollato in pochissimo tempo, diventando uno dei circuiti più ambiti dell’intero panorama podistico regionale e che, in ogni tappa (in tutto 17), ha richiamato centinaia di concorrenti, molti dei quali anche da fuori provincia, impegnandoli nell’arco di un intero anno.

Tra le varie tappe, ci sono state ben due gare su pista (una 3000 m ed una 5000 m), due 5000 m su strada (a Carovigno ed a Brindisi), due mezze maratone (la Maratonina degli Ulivi Secolari e la Half Marathon San Pietro), un trail da 21 km (Trail dei Colli), una gara di Corsa di Montagna (Trofeo Città di Fasano), una gara mista (la Due Torri, da Torre Guaceto a Torre Santa Sabina, di 12,2 km) e ben 8 gare da circa 10 km (Ceglie Messapica, Ostuni, Cellino San Marco, Mesagne, Brindisi, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Latiano). Un plauso a tutte le società ed agli atleti che, partecipando alle gare, hanno consentito la buona riuscita, per l’ennesimo anno, dell’edizione del Campionato Provinciale. Verranno premiati i migliori tre atleti di ogni categoria, maschile e femminile, e le prime 6 migliori società.

Donne

Categoria Sf: Roberta Lanzillotti (Atletica Carovigno), Daniela Pignatelli (Atalas San Vito dei Normanni), Valentina Bianco (Asd Laboratorio del Benessere). Categoria Sf35: Maria Pompea Bruno (A.S. Team Francavilla), Maria Giovanna Turco (ASD Atletica Carovigno), Alessandra De Luca (Atl. Amatori Brindisi). Categoria Sf40: Maria Madaghiele (Olimpo Latiano), Daniela Minetti (Atletica Città Bianca), Annamaria Patronelli (Polisport Ciclo Club Fasano). Categoria Sf45: Gabriella Rizzo (Folgore Brindisi), Lucia Vendetta Lucia (A.S. Atl. Latiano), Grazia D’angela (As Team Francavilla). Categoria Sf50: Patrizia Prezioso (Asd Atl. Mesagne-Avis), Margherita Salicandro (A.S. Team Francavilla), Maria Semeraro (Atletica Carovigno). Categoria Sf55: Gada Raffaella (Folgore Brindisi).

Uomini

Categoria Allievi: Andrea Perrino (Ostuni Runner’s), Bianco Antonio (A.S.D. Atl. Mesagne-Avis), Marco Fedele (Atletica Città Bianca). Categoria Promesse: Pietro Torroni (Ostuni Runner’s); categoria Sm: Paolo Napoletano (Polisport Ciclo Club Fasano), Vincenzo Saracino (A.S. Team Francavilla), Cesare Carella (Ostuni Runner’s). Categoria Sm35: Francesco Bottone (Ostuni Runner’s), Stefano Argentiero (Atletica Ceglie Messapica), Ferdinando Dragone (Folgore Brindisi). Categoria Sm40: Triarico Paolo (Asd Apuliathletica), Daniele Esposito (Atletica Carovigno), Luigi Candelise (Atletica Amatori Brindisi). Categoria Sm45: Giuseppe Tardio (As Team Francavilla), Massimo Palma (Olimpo Latiano), Antonio Lanzilotti (Atletica Ceglie Messapica). Categoria Sm50: Pietro Argentiero (A.S. Team Francavilla), Cosimo Salonna (Atletica Carovigno), Vito Mileti (Polisport Ciclo Club Fasano). Categoria Sm55: Marco Cisternino (Asd Apuliathletica), Lorenzo Elia (Atletica Ceglie Messapica), Francesco Aspro (Polisport Ciclo Club Fasano). Categoria Sm60: Giuseppe Oliva (Atl. Ceglie Messapica), Gianfranco Zocco (Asd Atletica Mesagne - Avis), Rodolfo Lapomarda (Folgore Brindisi). Categoria Sm65: Donato Convertini (Atletica Casalini), Giuseppe Luigi Romano (Atl. Amatori Brindisi), Luca Convetini (Atletica Casalini). Categoria Sm70: Renato Internò (Folgore Brindisi), Giuseppe Parisi (Asd Apuliathletica).

Società: Atletica Carovigno, Polisport Ciclo Club Fasano, Atletica Amatori Brindisi, A.S. Team Francavilla, Ostuni Runner’s, AsdAtletica Mesagne – Avis

