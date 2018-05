Summer camp nel centro sportivo Cedas: sport in allegria per bambini dai 5 ai 12 anni

BRINDISI - Sarà all’insegna della multidisciplinarietà sportiva il Summer Camp organizzato dalle società Cedas Avio Brindisi, RM Sport e Delfinia Nuoto. Il Camp, che avrà come quartier generale il centro sportivo Cedas Avio, è rivolto ai ragazzi dai 4 ai 12 anni e prevede la possibilità di scegliere lo sport principale (tra calcio, tennis e nuoto).

Il Camp sarà gestito da istruttori federali e si svolgerà dal lunedì al venerdì con una prima fase dedicata allo sport personale scelto dalle 8.30 alle 10.30 seguita da una merenda per tutti ed una seconda parte dalle 11.00 alle 13.00 con l’introduzione al secondo sport della giornata che varierà ogni giorno tra calcio, tennis, tennistavolo, volley, nuoto. Prevista anche la possibilità di rimanere a pranzo prolungando la permanenza sino alle ore 16.30. Per info ed iscrizioni si può rivolgersi ai numeri di riferimento per le varie discipline oppure presso la segreteria del centro sportivo Cedas Avio in via Pelizza da Volpedo al quartiere Sant’Elia.