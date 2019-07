Taekwondo: altra stagione da incorniciare per l'Asd Pennetta Rosa

BRINDISI - L'anno sportivo che si è concluso per l'Associazione sportiva dilettantistica Taekwondo "Pennetta Rosa" è stato pieno di partecipazione ai vari campionati nazionali, ed interregionali indetti dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo).

Giorno 23 u.s., presso il palazzetto delloo Sport "Pala Andrea pasca" di Nardò (Lecce), si sino svolti gli esami regionali per Poom (grado della cintura nera al di sotto dei 15 anni) e Dan. Gli esami si sono tenuti sotto il cospetto delle Commissioni Fita, le quali hanno esaminato 135 prevenienti da tutta la regione.

Oliver Hare e Antonio Perretta, hanno superato brillantemente gli esami per 1° Poom, mentre Luca Lombardi quello di 3° Poom. Durante l'anno sportivo appena consegnato all'archivio, la scuola di Taekwondo "Pennetta Rosa", ha affrontato sempre con successo, grazie alla bravura dei suoi atleti, impegno e tenacia di tutti i dirigenti e del suo direttore tecnico, Maestro Cosimo Spinelli.

Inoltre è stata ancora la "Pennetta Rosa" ad organizzare il Torneo Interegionale riservato alla categoria "Under 12", il 17° Trofeo "Ivan Ciullo", grazie anche alla collaborazione del Presidente Regionale Dott. Arch. Martino Montanaro, ed ai coniugi Angelo e Daniela Ciullo, dove ha visto la partecipazione di circa 250 mini atleti.

In 42 anni di insegnamento il Maestro Spinelli ha fatto si che 305 allievi hanno raggiunto il grado di cintura nera. Di questi,80 hanno ottenuto il 2° Dan, 30 il 3° Dan e cinque al 4° Dan. 12 Atleti hanno preso la qualifica di Allenatore e 15 quella di arbitro. 45 sono i titoli di Campione Italiano conquistati dai suoi atleti, 11 titoli Internazionali, 36 quelli di Vice Campione Italiano e 61 si sono classificati al 3° posto. Il risultato più prestigioso per Spinelli, è stato quello di aver vinto il titolo di:Vice Campione Mondiale Master; Vice Campione Europeo Master, due volte il "Torneo dei Campioni", cinque volte il titolo di Campione Italiano e trecidci volte il titolo di campione interregionale. Inoltre ha portato al raggiungimento del titolo di Campione del Mondo un atleta (audioleso). Per questi risultati, gli è valsa l'onorificanza della " Medaglia d'Oro al merito Tecnico".