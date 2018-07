Taekwondo, esami di cintura: tutti promossi i ragazzi dell'Asd Pennetta Rosa

BRINDISI - La chiusura della stagione agonistica della nostra Associazione la "Pennetta Rosa" società di Taekwondo diretta del Maestro Cosimo Spinelli, è stata ricca di grandi risultati agonistici sportivi.

Giorno 22 Giugno u.s., presso la palestra delle scuole elementari "G. Calò", si sono svolti gli esami per il passaggio di Kup (grado della cintura) e tutti gli atleti chiamati in causa, sono stati giudicati da una commissione composta da: Anna Maria Galizia, Alessandro Bardi e Guido Bianco, ed hanno superato la prova ed alla fine come è consuetudine, il Maestro Spinelli ha eseguito la forma "Sipjin" che gli ha permesso di conquistare il 4° titolo italiano all'ultimo campionato che si è svolto il 26 Novembre a Martina Franca (Taranto).

Questa manifestazione vede concludersi un anno che ha dato grandi soddisfazioni al sodalizio brindisino. La nostra Associazione può vantare dalla sua, la partecipazione a due campionati italiani, e cinque campionati interregionali, un corso di aggiornamento che si è svolto nel mese di Ottobre a Formia (LT), al "1° Corso Nazionale di specializzazione Forme" che si è svolto sempre a Formia (LT).

Inoltre è stata ancora la nostra Associazione ad organizzare (grazie al contributo del Presidetne Regionale Arch. Martino Montanaro e dai coniugi Angelo e Daniela Ciullo) il Torneo Regionale intitolato "16° Trofeo Ivan Ciullo"riservato alla categoria "Under 12", al quale hanno partecipano 300 mini atleti.

Altra grande soddisfazione è stata quello di vedere convocato il Maestro Spinelli come commissario agli esami di cintura nera sessione estiva che si sono svolti a Foggia e agli esami per il passaggio di Kup delle società: Taekwondo Club Whang del maestro Giuseppe Mancarella di Monteroni (LE) e Taekwondo Sport Center del maestro Fernando Melendugno di Squinzano.

