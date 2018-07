Taekwondo, "Grecia Salentina": l'Asd Dynamic ancora sul podio con sette medaglie

LATIANO - Incetta di medaglie per L'Asd Dynamic Taekwondo del maestro Roberto Muscio con sede a Latiano e Mesagne, in occasione dell'open internazionale Grecia Salentina che si è svolto dal 6 all'8 luglio a Martano (Lecce).

Il sodalizio brindisino ha partecipato al campionato con otto atleti nelle varie categorie, portando a casa sette medaglie, di cui: un oro con l'atleta Asia Vincenti (categoria Cad. A -47 kg); tre medaglie d'argento con gli l'atleti Martina Urso (categoria Cad. B -41 kg), Sicilia Riccardo (categoria esord.B -33 Kg) e Protopapa Gabriel (categoria esord.A -33 kg); tre medaglie di bronzo a Giannachi Lorenzo (categoria Cad.A +65 kg), Sicilia Brenda (categoria Junior-49 kg) e Dello Monaco Alessio (categoria Senior. -58 kg).

"Sette medaglie su 8 atleti - dichiara il maestro Muscio - è un risultato non indifferente in un Campionato Internazionale con oltre 120 società partecipanti. Il lavoro fatto durante tutto l'anno ha dato grandi risultati, sono davvero molto contento dei miei atleti e continueremo su questa strada per ottenere altri grandi risultati".