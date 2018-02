Taekwondo, Insubria Cup: incetta di medaglie per la Gold Team Brindisi

BRINDISI - Gli atleti Brindisini della Gold Team conquistano quattro medaglie (una d’oro, due d’argento e una di bronzo) all’Insubria Cup 2018, una competizione di taekwondo alla quale hanno partecipato 1200 atleti, 8 nazioni partecipanti e 150 società. Questi i numeri che hanno caratterizzato una bellissima competizione, nel gigantesco palazzetto "Palayamamay "di Busto Arsizio (Varese), nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Ottime le prestazioni dei sette atleti brindisini in gara capitanati dal maestro Marco Cazzato in questa seconda gara del 2018. Conquista la medaglia d’oro Attilio Ventola nella categoria degli 80 kg. L’argento lo conquistano Antonio Esposito nella 74 kg e Raffaele Ferrara nella 63 kg nonostante la febbre. La medaglia di bronzo è per Teodoro Ravone nella 54 kg.

Buona la prestazione del resto della squadra. Agostino Ferrara, Gioele Balestra e Gabriele Romano, infatti, fanno bene ma non riescono purtroppo a raggiungere la zona podio. Un ottimo punto di partenza questo che permetterà di migliorarsi in vista del prossimo campionato Interregionale Puglia che si svolgerà a Bari il 10 e 11 febbraio prossimo.