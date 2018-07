Taekwondo, International Grecia Salentina: un oro e un bronzo per le Fiamme Oro

BRINDISI - Un oro e un bronzo per la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi, in occasione del torneo di taekwondo “International Grecia Salentina” che fra il venerdì 6 e domenica 8 luglio si è svolto a Martano (Lecce). Il gruppo sportivo della polizia di stato guidato dal maestro Massimiliano Martina ha portato a Martano tre atleti: il plurimedagliato Mattia Martina, giovane promessa in rampa di lancio dell’arte marziale, Isabella Simeone e Riccardo Sabatelli.

Martina (categoria + 78 chilogrammi), reduce dal primo posto conquistato in occasione della prestigiosa Dream Cup, al foro italico di Roma, si è ripetuto anche nel Salento, portando a casa, con grinta e carattere formidabili, l’ennesima medaglia d’oro della sua giovane carriera.

Buona prestazione anche per Isabella Simeone (categoria – 52 chilogrammi), new entry delle Fiamme Oro, che sale sul terzo gradino del podio, mostrando le potenzialità per un importante proseguo di carriera.

Riccardo Sabatelli (- 63 chilogrammi), invece, si è fermato al primo incontro.

Il maestro Martina esprime grande soddisfazione per le prove dei suoi ragazzi, che si allenano con tenacia presso il tensostatico del rione Bozzano preso in gestione dalla questura di Brindisi, per i gruppi sportivi del taekwondo e del pugilato.

