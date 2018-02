Taekwondo, interregionali: ben otto medaglie per la Tae Action Center

BRINDISI – Tre ori, quattro argenti e un bronzo: questo il ragguardevole bottino conquistato dall’Asd Tae Actione center diretta dal maestro Francesco Campanella, consigliere nazionale Fita, in occasione dei campionati interregionali di taekwondo Cadetta A junior e senior che lo scorso fine settimana si sono svolti al PalaFLorio di Bari.

Sul gradino più alto del podio sono saliti: Zizza Francesco, vincendo la semifinale al golden point e una splendida finale per 20-8 cat-80 kg senior; Fiaccone Silvio che ha vinto la semifinale per ko e una bella finale per 8-4 nella cat -63kg junior; Lapertosa Samuele che ha vinto la finale per 14-4 nella cat -68kg junior.

Secondi classificati: Elia Valentino che vince semifinale per 17-6 e perde la finale contro Silvio per 8-4 cat-63kg junior; Fiaccone Christian che vonce quarti di finale e semifinale per superiorità di 20 punti e perde in finale per 31-29 cat -49kg cadetti A: Mascia Thomas che vince quarti di finale e semifinale in maniera molto combattuta e perde la finale al golden point cat-49 kg cadetti A; Lamarina Giada che vince una straordinaria semifinale perdendo una finale combattuta nella cat -51kg cadetti A.

Bronzo a Reho Emanuele nella cat+78 kg junior. Non raggiungono il podio Roppi Gabriele e Trastevere Alessio, che si rifaranno sicuramente alla prossima occasione. Importante il contributo di Francesco Degiorgi, che ha fatto da assistente al maestro.

Molto entusiasta si è dimostrato il maestro Campanella dopo l’ennesimo ottimo risultato dei suoi atleti, che sono diventati ormai una certezza. “Straordinario – dichiara il tecnico - che in 2 settimane, tra Insurbia cup e il campionato interregionale abbiamo vinto 14 medaglie. Un’ottima preparazione tecnico tattico che porta degli ottimi risultati. Ora si pensa già ai prossimi impegni agonistici che vedranno protagonisti gli atleti del Tae action center”.