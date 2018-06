Taekwondo, “Kim & Liu”: due argenti e un bronzo per l’Asd Tae Action Center

BRINDISI - L’Asd Tae Action Center Brindisi diretta dal maestro Francesco Campanella ha conquistato due medaglia d’argento in occasione del torneo internazionale Kim e Liu, riservato ad esordienti a esordienti B e cadetti B, che si è svolto nei giorni scorsi presso il Foro Italico di Roma.

Le medaglie sono andate ad Aurora Strippoli e Filippo Pizzolla. La prima (cat -27 kg rosse e nere), si è imposta in una semifinale molto combattuta, grazie a una buona performance. In finale, è stata sconfitta da una validissima atleta.

Filippo Pizzolla (cat - 26 kg blu) è stato sconfitto in una finale combattutissima. Ottima la sua prestazione. La medaglia di bronzo è arrivata con Francesca Missure (cat.-49 kg). L’atleta brindisina ha vinto i quarti di finale di misura ed è stata sconfitta in una semifinale molto combattuta.

Antonio Baglivi (cat. -30 kg esordiente A), protagonista di straordinarie prestazioni, ha vinto 3 combattimenti di misura. Il suo cammino si è interrotto ai quarti di finale. Pur non avendo raggiunto il podio, hanno disputato ottime prestazioni anche Santangelo Riccardo, Berlingerio Nicolò, Flores Diego.

Entusiasta il maestro brindisino per le prove dei suoi ragazzi. Il prossimo appuntamento è in programma dal 6 all’8 luglio a Martano (Lecce9), dove si svolgerà l’open Grecia salentina.