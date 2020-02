Taekwondo: il maestro Spinelli a corso nazionale “Forme e Freestyle"

BRINDISI - Il maestro Cosimo Spinelli, presidente dell'Asd Pennetta Rosa, ha rappresentato la Puglia in occasione del corso nazionale formatori tecnici ufficiali di gara categoria “Forme e Freestyle" che si è svolto lo scorso week end presso il centro sportivo “Giulio Onesti” di Acqua Acetosa (Roma), riservato ai responsabili regionali indetto dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo).

Hanno fatto da docenti: grand master c.n. 9° Dan Young Ghill Park; direttore tecnico nazionale forme Maestro Andrea Notaro; maestro Moreno Vignudini per la valutazione delle Forme; aaestro ed arbitro internazionale Maestro Luciano Costantino.

Le lezioni hanno avuto una durata di circa 12 ore dove i vari maestri ed Ufficiali di gara, hanno potuto apprendere il nuovo regolamento circa l’esecuzione e la valutazione delle forme e del Freestyle.

Oltre a Cosimo Spinelli, in rappresentanza della Puglia c'erano anche il maestro Vito Semeraro e l’atleta nazionale Gabriele Esposito. Inoltre presente anche il presidente della regione Basilicata Tommaso Petrelli (che con il suo incessante lavoro sta facendo diventare una realtà questa regione in seno al Taekwondo) e il maestro Vito Piepoli.

"Ora non ci resta che attendere le prossime gare - afferma il maestro Spinelli - per mettere in pratica e far capire a tutti i tecnici delle varie associazioni le nuove regole".