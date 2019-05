Taekwondo, Ventola campione italiano universitario 2019

BRINDISI - Ancora una volta sul gradino più alto del podio il giovane talento della Taekwondo Gold Team di Brindisi del Maestro Marco Cazzato: Attilio Ventola per la seconda volta consecutiva si laurea campione Italiano nella 73^ edizione dei Campionati nazionali universitari che si sono svolti nella città di L’Aquila.

Il giovane Brindisino ha gareggiato per il Centro universitario sportivo di Bari essendo iscritto al secondo anno di scienze delle attività motorie e sportive, confermando una eccellente prestazione e regalando l’ennesima medaglia d’oro al Cus di appartenenza, fondamentale per la classifica generale.

Il maestro Marco Cazzato si dice soddisfatto per il traguardo raggiunto dopo un periodo molto intenso di allenamenti per preparare al meglio il proprio atleta in vista di tutti gli importanti appuntamenti nazionali, volgendo lo sguardo al prossimo ed importantissimo obiettivo, che è l’Universiade, la competizione più importante dopo le olimpiadi e che quest’anno si terrà proprio in Italia nella città di Napoli, con la consapevolezza che se convocato , l’atleta possa esprimersi al meglio delle sue capacità.

Un'altra splendida medaglia per lo sport brindisino nel Taekwondo, fortemente rappresentato dalla società sportiva Taekwondo Gold Team, da anni fucina di giovani talenti che rappresentano e regalano tante medaglie nazionali alla propria città.