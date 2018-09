Tennis: al "De Guido" di Mesagne i campionati under 12

BRINDISI - Si disputeranno il prossimo week end, 28, 29 e 30 settembre, sui campi in terra rossa del “De Guido” a Mesagne, i campionati italiani under 12 mashili a squadre. Un riconoscimento prestigioso per un circolo che, soprattutto nell’ultimo anno, ha dimostrato ottime competenze e capacità di organizzare eventi anche di grande richiamo.

Le squadre che scenderanno in campo per contendersi il tricolore sono: il Tennis Club Siracusa, lo Junior Tennis Palocco (Rimini), il Circolo Tennis Pescara, il Centro Tennis Perugia, il Tennis Villa Carpena (FC), il Nuovo Tennis Bovolone (VR), il Park Tennis Genova e, infine, il Tennis Club Villasanta (MB). Queste otto rappresentative sono le vincitrici dei raggruppamenti delle 5 macroaree in cui è diviso, per quanto concerne il tennis giovanile, il nostro Stivale.

Si presenteranno ai nastri di partenza le migliori speranze del tennis italiano. Guglielmo Verdese (P.T. Genova), campione italiano individuale di singolare, i 3 ragazzi che hanno difeso i colori azzurri in Nation Challenge Cup, Sebastiano Cocola (T.C. Siracusa), Daniele Rapagnetta (J. Palocco) e Giorgio Gatto (J. Palocco), il campione italiano Under 11, Yannick Ngantcha Lliso (C.T. Perugia), il semifinalista ai campionati italiani individuali, Alessandro Sciacca (C.T. Pescara), solo per citarne alcuni. Insomma, ci sarà il meglio che si può avere dei ragazzi nati negli anni 2006 e 2007 che hanno già raggiunto classifiche nazionali FIT di terza categoria.

Il programma della manifestazione prevede per giovedì la presentazione delle squadre, intorno alle ore 18 e, a seguire, la riunione tra i capitani con il sorteggio degli accoppiamenti. Venerdì, sabato e domenica, l’inizio degli incontri è fissato per le ore 10. Gli incontri previsti per ogni accoppiamento sono tre, due singolari ed un doppio che si svolgeranno a seguire. Domenica, al termine degli incontri, si terrà la cerimonia di premiazione con la consegna dell’ambito scudetto.

Il giudice arbitro della manifestazione sarà Nicola Gentile, coadiuvato da Roberto Paiano, mentre dirigeranno gli incontri gli arbitri di sedia designati, Fabio Tannoia, Daniele Dell’Olio, Katia Nicolardi e Franco Russetti.

Le gare si svolgeranno presso il Circolo Tennis “De Guido” Mesagne sito in via Beato Bartolo Longo e l’ingresso è libero.