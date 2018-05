Tennis, B e D1: doppio successo per il Ct Brindisi che supera Montecatini e Taranto

BRINDISI - Dalla serie B alla serie D1, con due gare disputate, una in trasferta e l’altra in casa, il successo è doppio per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi. Vittoria esterna per la squadra di serie B che ieri (domenica 20 maggio), nella quarta giornata del Campionato Nazionale a Squadre Maschile, si è imposta per 4 a 2 sui padroni di casa dello Sporting Club Montecatini.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) con il secondo successo consecutivo e tre nuovi punti stagionali per i biancazzurri che salgono a quota sette attualmente in classifica.

Nei singolari: Maciel Rajski (Brindisi, classifica 2.2) ha battuto Andrea Patracchini (Montecatini, classifica 2.3) 6-3/6-1; Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Leonardo Braccini (Montecatini, classifica 2.3) 6-3/6-3; Daniele Catini (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Matteo Bindi (Montecatini, classifica 2.7) 6-3/4-6/6-2; Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) ha battuto Tommaso Checcaglini (Montecatini, classifica 2.8) 6-3/6-4.

Nei doppi: Catini/Giangrande (Brindisi, classifica 2.4 e 2.5) sono stati sconfitti da Braccini/Petracchini (Montecatini, entrambi classifica 2.3) 6-3/6-4; Rajski/Brigida (Brindisi, classifica 2.2 e 2.4) hanno battuto Bindi/Checcaglini (Montecatini, classifica 2.7 e 2.8) 6-3/6-4.

«Vincere contro Montecatini – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi - era il nostro obiettivo e siamo felici di averlo centrato perfettamente, salendo a sette punti attualmente in classifica. Gli incontri, quelli vinti e quelli persi, si sono conclusi secondo pronostico. È un ottimo risultato, un successo che, conquistato in trasferta, ha un sapore particolarmente dolce».

A far festa, sempre ieri, i ragazzi della squadra di serie D1 del Circolo Tennis Brindisi che, in casa, nella sesta giornata del Campionato Regionale a Squadre Maschile, si sono imposti per 3 a 1 sulla formazione del Park Tennis Lama Taranto. Quattro gli incontri in programma (3 singolari e 1 doppio) di cui tre realmente giocati (i singolari vinti dai brindisini) e uno (il doppio) non disputato causa del ritiro per infortunio dei biancazzurri in gara e di conseguenza acquisito dagli avversari.

Nei singolari: Cristian Cai (Brindisi, classifica 3.2) ha battuto Pieraldo Lucchese (Taranto, 3.3) 6-2/6-1; Pietro Cerasino (Brindisi, classifica 3.3) ha battuto Antonio Galiuto (Taranto, classifica 3.4) 6-3/6-2; Manuel Flores (Brindisi, classifica 3.5) ha battuto Alfredo Ceci (Taranto, classifica 3.5) 6-1/6-4.

«Portiamo a casa un’altra importante vittoria – ha affermato nel post gara Gianluca Alparone, capitano del C.T. Brindisi -. Prestazione sopra le righe di tutti e tre i singolaristi che hanno affrontato avversari di esperienza dal passato glorioso. Lodevole e di prestigio il risultato di Flores che è riuscito a superare un ex seconda categoria, mentre Cai e Cerasino hanno vinto agevolmente, in linea con le aspettative. Il doppio, considerando le condizioni fisiche non ottimali di alcuni e il 3 a 0 già acquisito, abbiamo preferito non disputarlo così da preservarci per le prossime gare. Sono molto soddisfatto per questa vittoria che ci garantisce il secondo posto nella classifica del girone ed un certo vantaggio per il sorteggio playoff. Adesso, ci prepariamo per l’ultima giornata della stagione regolare, prima di affrontare con forza e coraggio la fase successiva di questo campionato».

Domenica prossima (27 maggio), ancora doppio appuntamento per il Circolo Tennis Brindisi che, in casa con la squadra di serie B (ore 10) e in trasferta con i ragazzi della D1 (ore 9), affronterà l’Eur Sporting Club Roma e il Circolo Tennis Lequile.

