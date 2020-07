Tennis, due squadre mesagnesi alle fasi regionali

MESAGNE - E’ terminata la fase provinciale delle competizioni a squadre giovanili di tennis e le compagini del circolo Dino De Guido di Mesagne si sono ben comportate, centrando in due circostanze l’accesso alla fase regionale ad eliminazione diretta. Si tratta delle squadre Under 10 e Under 12.

Nel primo caso, la squadra Under 10 è riuscita a sbaragliare la concorrenza nella prima fase interprovinciale (Brindisi-Lecce). Infatti, i ragazzi mesagnesi sono riusciti nell’impresa di vincere tutti gli incontri disputati. I protagonisti di queste vittorie sono Ludovica Casalino, Davide Ciani, Francesco Tenore, Riccardo Rini e Riccardo De Vicienti. Ora, la compagine gialloblù, dopo aver sconfitto nella semifinale regionale il Ct San Francesco de Geronimo di Grottaglie per 3 a 0, è attesa allo scontro finale dai ragazzi del Ct Bari. Finale di andata venerdì prossimo a Bari, ritorno a Mesagne.

Per quanto riguarda la formazione Under 12 maschile composta da Pierpaolo Pagliara, Lorenzo Volpe e Fulvio Deluca, il cammino provinciale è stato più difficoltoso. I tennisti mesagnesi sono riusciti nell’impresa di sconfiggere la compagine del Ct Brindisi, favorita sulla carta, al doppio decisivo e, successivamente, si sono imposti sui pari età del Tc Fasano, sempre col punteggio di 2 a 1.

La squadra messapica, ora, è attesa dalla forte compagine del Ct Bari nei quarti di finale del tabellone regionale ad eliminazione diretta. L’incontro si disputerà a Mesagne, martedì 21 luglio p.v. alle ore 15.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orgogliosi di questo traguardo raggiunto lo staff tecnico, Armando Caforio, Luigi Pisoni, Davide Spina, Peppe Canuto e Marica Russo e il Consiglio di Amministrazione del circolo presieduto da Nicola De Guido. Ora si spera tanto che si possano raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.