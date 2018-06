Tennis, playoff D1: il Ct Brindisi cede ancora al Bitritto, crolla il sogno promozione

BRINDISI - Sconfitta esterna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (sabato 23 giugno), nell’anticipo della gara di ritorno dei quarti di finale playoff, l’ultima del Campionato Regionale a Squadre di Serie D1 Maschile (inizialmente prevista per oggi, domenica 24 giugno), si sono arresi per 2 a 0 alla formazione del Tennis Gutto Bitritto, perdendo la possibilità di accedere in serie C.

Quattro gli incontri in programma (3 singolari e 1 doppio), due quelli disputati (singolari) dal momento che sul 2 a 0 per i padroni di casa al termine delle prime due competizioni individuali, dopo il vantaggio degli stessi per 3 a 1 all’andata, non rilevanti sono risultate le altre partite ai fini di un risultato già acquisito (5 a 1), positivo per i bitrittesi, negativo per i brindisini che, per il secondo anno consecutivo ad un passo dall’impresa, non sono riusciti a realizzarla, consegnando la promozione agli avversari.

Nei singolari: Riccardo Sardelli (Brindisi, classifica 3.5) è stato sconfitto da Luca Cafagna (Bitritto, classifica 3.5) 6-0/6-4; Gianrocco Cisternino (Brindisi, classifica 3.4) è stato sconfitto da Angelo Bellomo (Bitritto, classifica 3.4) 6-3/6-0.

«Questo è sicuramente – ha affermato nel post gara Gianluca Alparone, capitano del C.T. Brindisi – un amaro epilogo di campionato. Sapevamo dall’inizio che non sarebbe stato facile recuperare la sconfitta per 3 a 1 del turno di andata, ma ci abbiamo provato mettendo in campo l’impegno e la passione di sempre. Loro anche oggi (ieri per chi legge, ndr) hanno dimostrato superiorità nel gioco vincendo agevolmente i due singolari. Resta il rammarico per essere arrivati, ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, a giocare la sfida finale (quella dei quarti di finale andata e ritorno playoff) senza riuscire a tagliare il traguardo della promozione in serie C. Nella scorsa stagione è successo con Monopoli, oggi con Bitritto. Ingoiamo nuovamente il rospo. Ci riproveremo l’anno prossimo».

Intanto, nella giornata di oggi (domenica 24 giugno), i ragazzi della squadra di serie B del Circolo Tennis Brindisi affronteranno a Benevento, nella finale di andata playoff per la promozione in A2, il Tennis Club 2002 Finance.

