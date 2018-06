Tennis, playoff D1: il Ct Brindisi si arrende al Bitritto, adesso il ritorno

BRINDISI - Sconfitta interna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 17 giugno), nella gara di andata dei quarti di finale playoff del Campionato Regionale a Squadre di Serie D1 Maschile, si sono arresi per 3 a 1 agli ospiti del Tennis Gutto Bitritto.

Quattro gli incontri disputati (3 singolari e 1 doppio) e una sconfitta che mette a serio rischio la promozione dei biancazzurri in serie C che, allo stato attuale, per il salto di categoria, dovranno obbligatoriamente vincere la gara di ritorno nella misura di 4 a 0 o 3 a 1, puntando nel secondo caso al doppio di spareggio.

Nei singolari: Gianrocco Cisternino (Brindisi, classifica 3.4) è stato sconfitto da Alessandro Rivellini (Bitritto, classifica 3.4) 6-0/6-3; Cristian Cai (Brindisi, classifica 3.2) è stato sconfitto da Dario Botta (Bitritto, classifica 3.3) 6-1/6-1; Pietro Cerasino (Brindisi, classifica 3.3) è stato sconfitto da Angelo Bellomo (Bitritto, classifica 3.4) 6-7/6-4/6-3. Nel doppio: Cai/Sardelli (Brindisi, classifica 3.2 e 3.5) hanno battuto Botta/Rivellini (Bitritto, classifica 3.3 e 3.4) 6-4/6-7/10-7.

«Incassiamo una amara sconfitta – ha affermato nel post gara Cristian Cai, giocatore del C.T. Brindisi – al termine di una gara piuttosto deludente. Avremmo potuto fare qualcosa in più, specie nel singolare disputato da Cisternino, mentre Cerasino ha perso un incontro tirato fino all’ultima palla contro un avversario fisicamente molto preparato. Per quanto riguarda me, con gli sfavori del pronostico, ho fatto poco per mettere in discussione il risultato che è stato più netto di quanto immaginavamo. La vittoria nel doppio ci ha restituito un po’ di speranza per ribaltare il risultato nella gara di ritorno. Sarà dura alla luce del fatto che giocheremo su una superficie in cemento, a noi poco congeniale. Ma provarci fino alla fine è d’obbligo. Vedremo».

Domenica prossima (24 giugno), i biancazzurri affronteranno nuovamente, questa volta in trasferta, la formazione di Bitritto nella sfida di ritorno dei quarti di finale, decisiva per l’accesso in serie C. Mentre i colleghi della serie B, vale la pena aggiungere, incontreranno a Benevento, nella finale di andata playoff, il Tennis Club 2002 Finance.

