Tennis, serie D1 maschile: il Ct Brindisi ottiene in anticipo il pass per i Playoff

BRINDISI - Vittoria interna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (sabato 12 maggio), nel recupero della quarta giornata del Campionato a Squadre di serie D1 maschile, si sono imposti per 3 a 1 sulla formazione del Circolo Tennis Taurisano conquistando con due giornate di anticipo, rispetto alla fine della regular season, l’accesso ai playoff.

Quattro gli incontri disputati (3 singolari e 1 doppio) e due nuovi punti stagionali incassati dai biancazzurri che, a quota sei attualmente in classifica, ipotecano la qualificazione per il tabellone finale (ad eliminatoria diretta) del campionato.

Nei singolari: Cristian Cai (Brindisi, classifica 3.2) ha battuto Luca Padovano (Taurisano, classifica 3.5) 5-7/7-5/6-2; Pietro Cerasino (Brindisi, classifica 3.3) ha battuto Arturo Alfarano (Taurisano, classifica 3.5) 6-4/6-0; Manuel Flores (Brindisi, classifica 4.1) ha battuto Fabio Pappadà (Taurisano, classifica, 4.3) 6-0/6-0. Nel doppio: Mormile/Flores (Brindisi, classifica 3.5 e 4.1) sono stati sconfitti da Padovano/Alfarano (Taurisano, entrambi classifica 3.5) 7-5/6-3.

«Portiamo a casa un’importante vittoria – ha affermato nel post gara Gianluca Alparone, capitano del C.T. Brindisi -, al termine di una gara che si è rivelata più difficile del previsto. Piuttosto combattuto l’incontro di Cai che, ancora alle prese con qualche acciacco fisico, ha affrontato un avversario più forte della classifica che mostra in un match che si è protratto fino al terzo set. Bene negli altri singolari vinti agevolmente da Cerasino e Flores a differenza del doppio che abbiamo ceduto agli avversari. Un successo che ci garantisce la partecipazione alla fase playoff con l’obiettivo adesso di chiudere la stagione regolare al primo o al secondo posto in classifica per un miglior posizionamento nel tabellone ad eliminazione diretta. Vedremo».

Domenica prossima (20 maggio), a partire dalle ore 9, terza gara casalinga per i biancazzurri che affronteranno gli ospiti del Park Tennis Lama Taranto.

