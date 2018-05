Sport e solidarietà: tutto pronto per il terzo memorial Amedeo Profilo

SAN PIETRO VERNOTICO – Torna l’appuntamento con il torneo di calcio a 4 in memoria di Amedeo Profilo, il 25enne sampietrano scomparso il 4 giugno del 2016 a causa di un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di Mare.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, i suoi amici hanno voluto ricordare il giovane sampietrano e le altre vittime della strada, attraverso il calcio, una delle attività sportive che accomuna i giovani di tutte le età. L’appuntamento è per venerdì 1 e sabato 2 giugno presso il campo di calcio della parrocchia di San Giovanni Bosco, dalle ore 19. Sono 12 le squadre partecipanti.

L’evento, come ogni anno, sarà l’occasione per sensibilizzare i giovani e i cittadini in generale sull’importanza dell’educazione stradale, per prevenire altre tragedie. Anche questa volta il ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’intenzione è quella di finanziare la riapertura dell’associazione per disabili La Rinascita con cui Amedeo collaborava. Parte del ricavato della scorsa edizione fu donato alla parrocchia per l’acquisto di un defibrillatore.