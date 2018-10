"Terzo tempo" in diretta su Telerama ogni martedì

BRINDISI - Dal web alla televisione, come recita questo promo: dopo cinque anni di ininterrotta presenza sul web (sull'omonimo canale YouTube e sulla pagina Facebook di Agenda Brindisi), il rotocalco web Terzo Tempo - ideato e curato da Antonio Celeste - diventa anche un programma televisivo: immagini, interviste, collegamenti telefonici e ospiti in studio. Appuntamento ogni martedì alle ore 21.30 sul canale 12 di Telerama e in streaming su www.trnews.it e sulla pagina Facebook della stessa emittente.

La puntata di domani (martedì 9 ottobre) andrà in onda dopo la più che dignitosa sconfitta subita dall'Happy Casa Brindisi nel Forum di Assago contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Armani Exchange Milano (103-92). Ad affiancare Antonio Celeste nella conduzione e negli approfondimenti tecnici ci sarà come al solito Francesco Guadalupi, il telecronista per eccellenza, che ha raccontato l'escalation del basket brindisino dalla serie B al massimo campionato.

Gli ospiti della prima puntata sono il giornalista Pasquale Colelli (Brindisi Report), Tonino Bray (ex giocatore di serie A, allenatore di lungo corso e opinionista) e Dario Recchia, collaboratore del sito www.pianetabasket.com e general manager della Dinamo Basket Brindisi (serie C Silver). In scaletta le immagini della partita di Milano, le interviste realizzate da Carlo Amatori (che avrà il compito di coordinare la versione televisiva di Terzo Tempo), un collegamento telefonico con coach Stefano Michelini, commentatore tecnico di Raisport, per analizzare i risultati della prima giornata di campionato. Naturalmente, la versione web di Terzo Tempo sarà puntualmente diffusa ogni lunedì e comunque dopo le gare dell'Happy Casa Brindisi e sarà trasmessa anche da Telerama e Telesalento: una importante sinergia mediatica per parlare della realtà cestistica brindisina. Vi aspettiamo martedì alle ore 21.30 su Telerama.