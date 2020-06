Poker del Milan a Lecce: rossoneri attesi in aeroporto da decine di tifosi

BRINDISI - Decine di tifosi del Milan hanno atteso ieri sera (lunedì 22 giugno), all'esterno dell'aeroporto di Brindisi, la squadra di mister Pioli, di ritorno dal poker rifilato al Lecce al Via del Mare. Preceduti da uno striscione del Milan Club Brindisi, i supporters, fra i quali tanti bambini, hanno fatto partire i cori di rito al momento dell'arrivo dei pullman che trasportavano i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza.

Tutti, nel rispetto delle norme anti covid, indossavano le mascherine. In una cornice di sicurezza garantita dagli agenti della Polizia di Frontiera e della Digos, è stata tributata un'ovazione a tutti i rossoneri. Nessun tesserato, come previsto dai rigorosi protocolli di sicurezza, ha potuto fermarsi per firmare autografi o stringere mani. Il direttore sportivo Paolo Maldini si è intrattenuto qualche istante in più, salutando i tifosi con un cenno del braccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta terminata la "passerella", alcuni tifosi si sono trattenuti più a lungo per salutare anche Kahan Çalhanoğlu, arrivato con più di mezzora di ritardo rispetto al resto del team, a causa delle lungaggini borocratiche del controllo anti doping. Il centrocampista turco ha posato, velocemente, per una foto. Poi, tutti a casa.