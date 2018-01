Tiro con l'arco, campionati regionali: incetta di medaglie per gli "Arcieri liberi"

BRINDISI – Tre medaglie d’oro sono state conquistate dagli “Arcieri liberi di Mesagne/Brindisi” in occasione dei campionati regionali di arco nudo e arco Compaund che si sono svolti lo scorso fine settimana presso il palazzetto dello sport di Grottaglie.

In campo femminile, Marilena Zullo si è aggiudicata il titolo arco nudo master, mentre Alessandra Camassa ha portato a casa il titolo arco nudo senior. La stessa Zullo si è laureata campionessa regionale anche nell’assoluto arco nudo. In questa stessa specialità, Alessandra Camassa si è piazzata al quarto posto. In ambito maschile, ottimi risultati per Giovanni Cesario, che ha vinto due bronzi: il primo nell'Arco Nudo Master, il secondo negli assoluti Arco nudo.

Nell’arco nudo a squadre senior, gli Arcieri Liberi conquistano il bronzo con Martinese Gianluca, Di Lecce Massimiliano e Taurisano Antonio. Un week end da incorniciare, insomma, per il sodalizio brindisino, che raccoglie i frutti degli sforzi profusi quotidianamente per competere ai massimi livelli.