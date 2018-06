Tiro di campagna: ancora medaglie d’oro per gli Arcieri "Amici di Reno"

BRINDISI - Dopo il successo ottenuto ai Campionati Italiani indoor di Rimini dello scorso febbraio, gli Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico si laureano campioni italiani anche nella specialità "tiro di campagna".

Sabato 23 giugno, a Rocca di Papa (Latina), si è tenuto il "campionato italiano tiro di campagna 2018" con la partecipazione dei migliori arcieri italiani. Gli Arcieri di San Pietro Vernotico hanno dominato nella classe Master maschile olimpico con la medaglia d’oro a Cosimo Renna, già detentore del titolo 2017, e nella classe Allievi femminile con le medaglie d’oro a Sara Caramuscia e di bronzo a Francesca Caramuscia.

Inutile sottolineare la soddisfazione del presidente della società, Paola Quarta, per i prestigiosi risultati raggiunti dai suoi atleti.

L'appuntamento è al prossimo Campionato Italiano Targa che si terrà a Bisceglie il prossimo settembre. Per quanti fossero interessati ricordiamo che sono sempre aperte le iscrizioni per i corsi di avviamento alla pratica del tiro con l'arco tenuti da Istruttori Federali; tutto l'occorrente per iniziare è fornito gratuitamente dall'associazione Arcieri "Amici di Reno".

