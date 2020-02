Salvamento: il brindisino De Rosa conquista il titolo italiano

Brindisi ha un nuovo campione di nuoto: Filippo De Rosa, 14 anni, in forza alla Polisportiva Delfinia di San Vito dei Normanni, ha conquistato l’oro nei Campionati nazionali Lifesaver svoltisi a Riccione dal 12 al 16 febbraio scorsi.

Quella romagnola è considerata la gara regina del panorama del nuoto per salvamento e proprio in questa piscina Filippo ha dimostrato di essere il migliore in quanto a resistenza, forza fisica e velocità: con il tempo di 2'39"95 il giovanissimo brindisino è risultato il più forte fra gli atleti della sua età nei 200 Super Lifesaver aggiudicandosi il titolo di Campione italiano categoria ragazzi 2006.

L’oro del quattordicenne brindisino è solo l’ultimo della lunga serie di successi nazionali che la Delfinia ha assicurato in questi anni al nostro territorio. Solo poche settimane addietro la società del presidente Luigi Cavaliere e del coach Giuseppe Spinelli si è classificata al primo posto ai Campionati regionali di categoria; oggi, con questo nuovo successo iridato nazionale, si conferma leader in Puglia ed una delle società più in vista del panorama italiano nella disciplina del salvamento.

Oltre a De Rosa, ai Campionati di Riccione hanno ottenuto ottimi risultati i compagni di squadra Andrea Massa, Andrea Capoccia, Serghej Nigro, Antonio Romanelli, Veronica Rescio, Martina D'Accico, Adele Gagliani e Silvia Colella. Da segnalare, fra tutte, l’eccellente prestazione di Silvia Colella che a Riccione ha portato a casa importanti pass utili per i prossimi Campionati italiani Assoluti in programma a maggio sempre in Romagna: in quella occasione sarà affiancata dal compagno di squadra Luigi Ungaro.