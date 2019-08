Torna l’appuntamento con Archeotrekking al tramonto

CEGLIE MESSPICA - Il 29 agosto alle ore 16, torna l’Archeotrekking al tramonto, l’appuntamento estivo dell’Archeoclub d’Italia di Ceglie Messapica che prevede un percorso tra urbano ed extra urbano, “Dal Rione ottocentesco Mammacara alle Grotte di Montevicoli”.

Si avrà modo di ammirare, attraverso un percorso a piedi, le bellezze e le caratteristiche di alcune zone della città dal punto di vista culturale, architettonico e la scoperta di una delle più popolose contrade con particolari elementi carsici e con ampia vegetazione della cittadina messapica

L’itinerario di 6,5 km è adatto a tutti, con durata di circa 3h 30’. L’appuntamento è fissato per le ore 16 al Maac (Museo archeologico e di arte contemporanea) in via Ettore De Nicola, nei pressi della Casa Comunale di Ceglie Messapica. Subito dopo il raduno e il ritiro del pacco partecipazione, il programma prevede la partenza in direzione del caratteristico rione ottocentesco Mammacara, poi per la Chiesa di Sant’Anna, San Rocco, Teatro Comunale, lasciata la città si proseguirà per contrada Montevicoli dove sarà poi possibile visitare le Grotte. Al termine della visita è previsto il momento di stretching a cura del team Leo e della palestra Infinity.

Dopo la pausa si riprenderà il cammino verso contrada Montevecchio per poi ritornare verso Ceglie passando attraverso la via della Vasca. Giunti nuovamente in città si potrà ammirare uno dei tratti conservati del paretone messapico prima di fare rientro verso il centro storico soffermandoci durante il tragitto alla Chiesa di San Gioacchino e Piazza Plebiscito. Il percorso terminerà al Castello Ducale dove ci sarà un rinfresco per i partecipanti. La partecipazione è libera.

Per prenotarsi contattare 3385968209 – 3387940024 o attraverso la pagina facebook Archeoclub d’Italia sede di Ceglie Messapica.

