Torna la "5000 metri del Brento": 220 atleti in gara

BRINDISI - La Fidal comitato provinciale di Brindisi organizza, in collaborazione con l’Avis comunale di Brindisi, la manifestazione denominata “5000 m del Brento”, gara di corsa di 5000 m su pista valida come VII prova del Circuito Provinciale di Corsa “Sulle Vie del Brento”, come prova unica di Campionato Provinciale di 5000 m su pista e come Memorial “Giancarlo Cazzato”, già donatore, volontario e consigliere dell’Avis Comunale di Brindisi, Responsabile del Gruppo Dona-tori di Sangue dei VV. FF. e del Gruppo Sportivo Avis, scomparso prematura-mente lo scorso anno. La manifestazione si terrà sabato 6 luglio, a partire dalle ore 16, presso il Campo Scuola “L. Montanile”, a Brindisi.

Ancora una volta lo sport in generale, l’atletica in particolare e la solidarietà saranno uniti, perché l’uno non può prescindere dall’altro e viceversa: quello dello sportivo è uno stile di vita e lo sport consente di essere in salute, di prevenire le malattie, in particolare le patologie cardio-vascolari, e di poter fare del bene, donando il proprio sangue.

Sabato prossimo 220 atleti (nuovo record per una gara Master su pista), della provincia ma anche provenienti dal resto della regione e da fuori regione, si confronteranno sulla distanza di 5000 m su pista, contendendosi il titolo di Cam-pione Provinciale di Categoria; tra loro anche diversi atleti donatori Avis, che testimonieranno, gareggiando, che chi dona può svolgere regolarmente tutte le at-tività quotidiane, anche gareggiare a livello agonistico ed a livelli anche alti.

All’interno saranno previste gare di contorno di salto in alto e lancio del giavel-lotto, per le categorie Allievi/e, Ragazzi/e e Cadetti/e.