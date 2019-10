Radio Dara torna con Zona Gol: collegamenti in diretta dal Fanuzzi

BRINDISI - La redazione sportiva di Radio Dara (90.800 mhz) comunica il ritorno della trasmissione storica “Zona Goal”, a partire dalle ore 14,45 di domenica 13 ottobre, per seguire le sorti del Brindisi Fc e di tutte le altre formazioni del Girone H di Serie D, con collegamenti dai vari campi e con il consueto ampio post-partita.

Un ritorno tanto atteso per una trasmissione che negli anni passati è stata un punto di riferimento per tanti appassionati e, in particolare, per i tifosi brindisini. La trasmissione sarà condotta in studio da Nando Cocciolo, con i collegamenti dal “Fanuzzi” curati da Ferdinando Garramone ed il contributo da parte di tutti i componenti della redazione sportiva dell’emittente.

“Zona Goal” rappresenta il primo passo di una programmazione più ampia che sarà ufficializzata nei prossimi giorni.