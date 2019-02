Join the game, domenica prossima si comincia anche in Puglia

BRINDISI - Anche la Puglia della pallacanestro si riscalda per il Join The Game. Si disputerà domenica prossima la fase provinciale del torneo nazionale di basket 3 contro 3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e riservato alle categorie under 13 ed under 14.

Cinque le sedi che ospiteranno la prima tappa iniziale della manifestazione, che alla fine metterà in palio un vero e proprio scudetto: l'appuntamento è fissato al PalaBalestrazzi di Bari (PalaCarrassi), al PalaPentassuglia e al PalaMalagoli di Brindisi, al PalaRusso di Foggia, al palazzetto di Casarano per la provincia di Lecce, al PalaFiom per la provincia di Taranto.

Il Join The Game proseguirà domenica 24 marzo con la tappa regionale, in cui ci sarà spazio anche per i tornei femminili.Le ottanta squadre qualificate al termine della seconda fase accederanno alle finali nazionali, che si disputeranno a Jesolo, in provincia di Venezia, i giorni 18 e 19 maggio.