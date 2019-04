Torneo internazionale under 14: a Brindisi le piccole star del tennis europeo

BRINDISI - Il loro dritto e il rovescio incantano, ma sono i colpi di chi ha ancora tanti set da giocare: le piccole star del tennis europeo approdano in città. Il Circolo Tennis di Brindisi, infatti, dal 27 aprile al 4 maggio 2019, sarà sede della ottava edizione del “Torneo Internazionale Under 14 Maschile e Femminile”. Un evento di altissimo livello agonistico che, tappa importante nel circuito della Tennis Europe, vedrà la partecipazione di oltre cento giocatori italiani e stranieri, numerosi tecnici, maestri e validissimi arbitri.

Verranno ospitate diverse delegazioni straniere tra le quali: Russia, Francia, Ucraina, Germania, Bulgaria, Spagna, Olanda, con giocatori attualmente considerati future promesse del tennis mondiale.

Due i giovanissimi atleti sui quali quest’anno il Circolo Tennis Brindisi ha deciso di puntare: Valerio Trabacca e Riccardo Desolda, che avranno a disposizione la Wild Card per accedere al tabellone di qualificazione nelle giornate del 27 e 28 aprile cui seguirà lo svolgimento del main draw (tabellone principale) maschile e femminile.

Il torneo, promosso ed organizzato con il prezioso supporto della Federazione Italiana Tennis, nonché appuntamento consolidato per il sodalizio brindisino, rappresenta una prestigiosa vetrina per il tennis giovanile, attraverso la quale i giovani partecipanti avranno modo di sfidarsi, confrontarsi e competere ognuno per il proprio paese. Una grande kermesse sportiva durante la quale tennis, passione e talento si intrecciano, che dà lustro non solo al Circolo Tennis Brindisi, ma all’intera città che può così mostrarsi in tutto il suo splendore.

Il programma

Si comincia con gli incontri di qualificazione in programma sabato 27 e domenica 28 aprile a partire dalle ore 9. Lunedì 29 aprile, alle ore 9, avrà inizio il main draw (tabellone principale) di singolare maschile e femminile, con incontri ai quali si aggiungono quelli di doppio che, sino a giovedì 2 maggio, si disputeranno ininterrottamente dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio inoltrato. Previste per venerdì 3 maggio, alle ore 15, le semifinali di singolare e le finali di doppio. Sabato 4 maggio si chiude con le finali di singolare maschile e femminile in programma a partire dalle ore 15. Seguirà la cerimonia di premiazione.

In occasione dell’inizio del main draw, lunedì 29 aprile, alle ore 10.30, nella club house del Circolo Tennis Brindisi, il presidente Angelo Argentieri e il direttore sportivo Carlo Faccini incontreranno i giornalisti per illustrare maggiori dettagli del torneo.