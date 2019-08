Torneo Preolimpico: l’Italia batte il Camerun. Le foto di Vito Massagli

Italia, Camerun, Serbia e Australia sono le nazionali protagoniste del torneo preolimpico iniziato ieri al Palaflorio di Bari. Gli azzurri del Ct Blengini nella giornata d’esordio si sono imposti sul Camerun per 3-0 (25-18, 25-18, 25-16), portandosi in testa al mini-girone. Nell'altra gara, la Serbia che l'anno scorso eliminò l'Italia dal Mondiale ha sconfitto con qualche difficoltà l'Australia per 3-1 (26-28, 25-19, 25-19, 32-30). Stasera (abato 10 agosto) la seconda giornata: alle ore 18 Serbia-Camerun, alle ore 21.15 Italia-Australia, con diretta su Rai 2.

Nelle foto di Vito Massagli, alcuni momenti del match degli azzurri.