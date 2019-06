Memorial Todisco: nazionale italiana under 20 già a Cisternino

CISTERNINO - La nazionale azzurra Under20 è arrivata in Valle d’Itria e da qualche giorno è al lavoro nel quartier generale di “Casa Italia” presso il PalaTodisco di Cisternino per affrontare la preparazione tecnica e atletica dedicata al diciottesimo Memorial Peppino Todisco-Coppa Tonio Punzi, in programma dal 4 al 6 Luglio presso il Palazzetto di Piazza Navigatori, e dove la nazionale azzurra affronterà la Gran Bretagna, Montenegro e Polonia.

Volti sereni e motivati quelli dei ragazzi allenati da coach Andrea Capobianco, pronti ad affrontare un nuovo test competitivo in vista degli Europei di categoria in Israele. Durante le sedute di allenamento, bisogna lavorare con tanta concentrazione e spirito di sacrificio. Nella scaletta di allenamento preparata dallo staff tecnico, ci sono le sessioni di tiro, prove tecniche di schemi difensivi e d’attacco, test sulla velocità, ed esercizi fisici. Coach Andrea Capobianco, un nome di spicco del panorama cestistico italiano, ormai da anni coordinatore del settore giovanile nazionale, segue con attenzione la crescita di una nazionale di belle speranze.

Capobianco è coadiuvato da uno staff di ottime professionalità, assieme agli assistenti Marco Ramondino e Luca Pentucci, con la preparazione fisica affidata dal Preparatore Fisico Paolo Guderzo e dal Dottor Roberto Ciardo. La nazionale continua a lavorare e il secondo posto ottenuto al Torneo Meneghin-De Silvestro di Domegge di Cadore (Belluno) è incoraggiante. La Nazionale U20, ha raccolto ben due successi contro Slovenia (73-63) e Grecia (82-66). Sconfitta in extremis contro i pari età della Germania per 97-101 dopo ben tre tempi supplementari. La strada è quella giusta, bisogna continuare a lavorare con assoluta dedizione. Tanti i nomi di interesse. Il playmaker di Rieti Federico Bonacini, il playmaker della Virtus Bologna Alessandro Pajola, la guardia di Pesaro Luca Conti, e le torri sotto canestro Alessandro Vigori (210 cm) della Grissin Bon Reggio Emilia, e Simone Barbante di Treviso, fresca di ritorno in Serie A.

Cresce l’attesa a Cisternino per l’evento del Memorial Peppino Todisco-Coppa Tonio Punzi. In paese manifesti e brochure in pieno centro cittadino chiamano a raccolta gli appassionati della pallacanestro, che in zona Valle d’Itria sono veramente tanti. Come sempre, ci saranno addetti ai lavori tra giocatori, dirigenti, allenatori e procuratori.

La carovana del torneo organizzato dal Club Giganti Cisternino inizia Mercoledi 3 Luglio alle ore 20,30 presso il Ponte della Madonnina con la cerimonia di inaugurazione del torneo e sfilata delle squadre partecipanti. Nel corso della serata, la presentazione del libro “Peppino Todisco – Una vita per il basket” scritto dall’autore Giovanni Todisco.

Subito dopo, spazio al basket giocato. Il programma vede il 4 Luglio alle ore 18,00 la gara inaugurale tra Gran Bretagna e Montenegro e alle 20,30 l’Italia affrontare la Polonia. Nella serata del 5 Luglio alle ore 18,00 Montenegro-Polonia e alle 20,30 Italia-Gran Bretagna. Serata conclusiva quella del 6 Luglio con Polonia-Gran Bretagna (ore 18,00) ed al termine alle 20,30 Italia-Montenegro. A seguire la cerimonia di premiazione della manifestazione, con le cariche istituzionali e quelle federali.