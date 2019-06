Finale playoff, i tifosi si mobilitano: aperte le prenotazioni per la trasferta

BRINDISI – La tifoseria si mobilita in vista della gara di ritorno della finale playoff per la promozione in Serie D contro l’Agropoli. Dopo la vittoria per 1-0 conquistata domenica, al Fanuzzi, davanti a quasi 5mila spettatori, domenica prossima il Brindisi farà visita alla formazione salernitana. Centinaia di tifosi seguiranno i biancazzurri. Il club di Minino Andriani organizzerà la trasferta in pullman. Le prenotazioni si apriranno alle ore 17 di oggi (lunedì 3 giugno), presso la sede del club in via Mameli, nel centro di Brindisi.

