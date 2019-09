Virtus Roma-Happy Casa: trasferta in pullman organizzata dalla Curva

La Curva Sud Brindisi basket organizza la trasferta in pullman a Roma per la partita Virtus Roma-Happy Casa Brindisi in programma domenica 29 settembre, per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il costo, escluso il biglietto, è pari a 30 euro a persona, con acconto di 15 euro.

Per info e prenotazione acconto contattare: Fabrizio, 388 81 06 426; Giuseppe Perchinenna, 329 01 23 841; Dino Carella, 3471254310