Taekwondo, interregionali forme: tre medaglie per l'Asd Pennetta Rosa

BRINDISI - Nuovo importante traguardo per il direttore tecnico della "Pennetta Rosa" Associazione Sportiva Dilettantistica di taekwondo, Maestro Cosimo Spinelli, cintura nera 8° Dan e, per due suoi atlete ai Campionati Interregionali "Forme" riservati alle categorie: Individuali, All Star, Sincro, Free Style e Parateakwondo.

La manifestazione sportiva, si è svolta presso il "PalaFlorio" di Bari nei giorni 9 e 10 u.s.. Trentacinque le Società presenti per un totale di 483 atleti partecipanti provenienti da alcune regioni della penisola. Visto l'alto numero di iscritti, le competizioni si sono svolti su tre quadrati facendo si che la manifestazione si protaesse per sedici ore e il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, ad ogni esibizione degli atleti, riservava una standin-ovation.

Il merito di tutto questo, dev'essere ascritto al Presidente del Comitato Regionale Dott. Arch. Martino Montanaro, instancabile organizzatore della bellissima manifestazione e di eventi internazionali. I successi in questa nuova sortita non sono affatto mancati: tre le medaglie conquistata del Team, due di oro e una di bronzo. Medaglia d'oro: Elisa Maria Cassiano cat. Cadatti A femminile cinture nere 1° e 2° Poom (grado della cintura ner al di sotto dei 15 anni) con un punteggio di 141 (forma Koryo): Cosimo Spinelli cat. All Star Master 3 over 61 cinture nere 6°-7° e 8° Dan con un punteggio di 437 (Poomsae: Sipjin e Jitae) . Medaglia di Bronzo per l'atleta Francesca Candito cat. Cadetti A femminile cinture nere 1° e 2° Poom con un punteggio di 136 (forma Koryo).

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti genitori, sono contenti per l'ottimo risultato raggiunto e gli atleti, ringraziano il Maestro Spinelli per la preparazione loro data affinché possano raggiungere i traguardi prefissati.