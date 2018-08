“Tutto il vicinato”: ancora una manifestazione di successo per la BoxeIaia

BRINDISI - Nuova affermazione organizzativa per la Boxe Iaia Brindisi del maestro Carmine Iaia. La collocazione della Manifestazione Sportiva di grande impatto e dal titolo rappresentativo “Tutto il vicinato”, svoltasi lo scorso venerdì 27 luglio nella centralissima Piazza Mercato di Brindisi, è stata fortemente richiesta al Maestro Iaia dai titolari delle attività ristorative che affacciano nello spiazzo come la pizzeria “Gina”, la braceria “Esco Sazio” di Ilario Leo, Antonio Semeraro della omonima braceria e la pescheria “Fao 37”.

Con questa sono tre le manifestazioni organizzate dalla Boxe Iaia capitanata dal maestro Carmine Iaia, nella sola Estate 2018, iniziando nel mese di giugno con l’evento sportivo di apertura della bella stagione in Piazza vittoria e proseguendo agli inizi di luglio sul lungomare Regina Margherita con una due giorni dedicata a diverse attività sportive e culminata con i pugili che hanno incrociato i guantoni sul ring.

L’evento, presentato dal giornalista Nico Lorusso, è stato caratterizzato da sette incontri regionali ai quali hanno preso parte giovani promesse pugilistiche delle qualifiche School Boys, Junior e Youth provenienti da tutta la Puglia, ed ha visto, in questa particolare occasione, la collaborazione con la Olivier Boxe, un’altra società di Brindisi, guidata dal maestro Olivier Cannalire, una collaborazione che soddisfa e sostiene i presupposti per il futuro sportivo di questa disciplina a Brindisi

Il Ringraziamento della Boxe Iaia e in primis del Maestro Carmine è rivolto comunque a tutto il pubblico presente che, come in ogni occasione, non manca di partecipare attivamente agli eventi sostenendo i pugili di casa e trasformando ogni occasione in un grande appuntamento, non mancano i riferimenti al supporto del Presidente della Boxe Iaia, Luigi Iaiae del Dirigente della società sportiva l’Avv. Emanuela De Francesco.

La macchina organizzativa della Boxe Iaia comunque non si ferma ed è già a lavoro per mettere insieme un nuovo entusiasmante spettacolo sportivo per i primi giorni dell’imminente mese di settembre.

