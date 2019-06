Un gradito ritorno: Mauro Santoro vestirà la maglia della Dinamo

La Dinamo Basket Brindisi annuncia il ritorno in squadra di Mauro Santoro, playmaker di 180 cm per 72 kg. Brindisino doc, nato il 3 luglio 1988, ha già vestito la casacca della Dinamo nella stagione 2016/2017, vincendo il campionato di Promozione pugliese e conquistando la Serie D. Cresciuto cestisticamente nelle giovanili della New Basket Brindisi, nella stagione 2005/2006 debutta in C2, a soli 17 anni, con la Mens Sana Mesagne, l’anno seguente l’importante esperienza a Canicattì in B2 e nella stagione 2007/2008 il rientro a Brindisi, sponsorizzata Prefabbricati Pugliesi, nell’anno della promozione in LegaDue. Negli anni successivi il ritorno da protagonista in C1 e C2, dividendosi tra Acireale, Taranto e Mesagne.

Nel 2012 l’importante trasferimento al Basket Fasano dove disputa 3 stagioni di alto livello, chiudendo ogni annata sopra la doppia cifra di media: 15,1 nella prima stagione (con 31 punti all’esordio) - eletto MVP della squadra - 14,7 in quella 2013/2014 e 13,3 nell’annata 2014/2015.

Nel 2016/2017, come già detto, l’esperienza alla Dinamo, superando in diverse occasioni i 10 punti a referto e aiutando società e compagni a raggiungere la promozione in Serie D. Nell’ultima stagione il ritorno a Brindisi, sponda Invicta, nel campionato di C Silver, dove realizza 14,6 punti per gara, diventando il miglior marcatore della squadra (high di 25 punti contro Molfetta, poi vincitrice dei playoff).

Queste le parole dei soci Marrazza, Angelelli, Carparelli e Spada per presentare il nuovo acquisto: “Siamo molto contenti del ritorno alla Dinamo di Mauro, segnale che l’avventura precedente ha fatto stare bene il ragazzo e lo ha spinto ad accentare con entusiasmo la nostra proposta. Conosciamo bene le sue capacità tecniche e l’impegno profuso quando scende in campo, avendolo apprezzato sui vari parquet pugliesi e siamo certi che proprio le esperienze maturate nella sua lunga carriera, aiuteranno lui e i suoi compagni di squadra nell’affrontare al meglio la prossima stagione.”