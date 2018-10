Unibed rinsalda il legame in biancoazzurro: altri 5 anni da top sponsor

Unibed Materassi, azienda leader nella commercializzazione di sistemi di riposo, sarà Top Sponsor per i prossimi cinque anni legandosi ancor più significativamente alla Happy Casa Brindisi. Nata dalla fusione di esperienza, professionalità e qualità, Unibed offre un’ampia gamma di articoli a prezzi competitivi offrendo le soluzioni più ergonomiche, in grado di garantire un riposo salutare e migliorare la qualità della vita.

I prodotti sono ricavati esclusivamente da materiali naturali attraverso speciali trattamenti anallergici. I risultati ottenuti confermano come il marchio Unibed sia diventato sinonimo di un prodotto di qualità, affidabile e in continua evoluzione, un punto di riferimento per l’acquisto di prodotti per il benessere.

I punti vendita regionali sono situati a Brindisi in via Bastioni San Giorgio n. 31-33-35, a Mesagne in via Mannarino, 1 e a Taranto in Via Giacomo Leopardi, 120 A/B.