Diabete e attività all'aperto: vacanza-studio a Torre Guaceto per 33 giovani

TORRE GUACETO - Si è svolto a Torre Guaceto dall’1 al 5 settembre, il quinto Campo scuola regionale pugliese, dedicato a ragazzi con "diabete di tipo 1" seguiti dai centri di diabetologia pediatrica di Francavilla Fontana/Brindisi, Casarano/Gallipoli, Bari.

In una cornice di grande suggestione all’interno della Riserva naturale del Parco Marino situato sulla costa adriatica brindisina, 33 adolescenti hanno vissuto una significativa esperienza di condivisione, trascorrendo una vacanza-studio all’insegna della vita all’aria aperta, delle attività sportive e ludico-educative e ambientalistiche, sotto la costante supervisione di una equipe specialistica di pediatria, diabetologi, infermieri e volontari delle associazioni dei pazienti e del Centro Velico Torre Guaceto.

Le attività dei “campi scuola” rappresentano per i giovani pazienti affetti da patologie croniche, una parte rilevante della terapia poiché promuovono la consapevolezza e l’autogestione.

Durante il Campo, dal tema “Aggiornamenti in Diabetologia Pediatrica”, in particolare i ragazzi si sono misurati con esperienze dirette di miglioramento nell'utilizzo delle nuove tecnologie durante la pratica delle attività sportive. Inoltre hanno partecipato a momenti educativi su specifiche tematiche utili alla loro quotidianità, condotti da specialisti in nutrizione pediatrica, psicologia e parodontologia.

Hanno condotto il campo la dottoressa Maria Susanna Coccioli del P.O. “D. Camberlingo" di Francavilla Fontana, la dottoressa Giuliana Cardinale del Centro diabetico pediatrico Casarano/Gallipoli, la dottoressa Clara Zecchino della U.O. “Trambusti" Università di Bari, la dottoressa Elvira Piccinno ed il dottor Maurizio Delvecchio del U.O. Malattie Metaboliche e Diabete dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, coadiuvati dalle Associazioni Delfini Messapici di Brindisi/ Francavilla Fontana, Apgd di Bari, Apds del Salento.

Gallery