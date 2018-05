Vela: grandi risultati per l'Asd Via col vento, nel ricordo di Mirko Gallone

BRINDISI - La squadra sportiva della “Asd Viacolvento Mirko Gallone” con l’imbarcazione Aria Top Secret, un Comet 41 s di circa 13 mt, ha iniziato la stagione velica 2018 nel segno tracciato già della grande stagione 2017.

Infatti dopo essersi aggiudicati il trofeo Over all come prima classificata del giro di Puglia 2017 ha proseguito il 2018 con importanti risultati: Secondi di classe e quarti in over all alla Regata EST 105 Bari-Montenegro con oltre 70 partecipanti; Primi assoluti alla Coppa primavera 2018; Primi di categoria al campionato di Area Nazionale dell’adriatico aggiudicandosi ben quattro prove su cinque.

L’associazione nel 2018 è stata denominata in memoria del presidente nonché grande amico e grande velista, Mirko Gallone, venuto a mancare il 5 dicembre 2017 durante una “maledetta” partita di pallacanestro. “Lui rappresentava l’anima del nostro movimento sportivo e il collante della squadra e non nascondiamo le difficoltà che abbiamo incontrato per mantenere in piedi quello che lui aveva creato in circa 9 anni fra vicepresidenza e presidenza della nostra associazione”.

“Il destino ha voluto che trovassimo una sua e.mail con alcuni progetti che riguardavano le migliorie da apportare alla nostra imbarcazione Aria Top secret ed insieme ai nostri soci abbiamo dato anima e cuore affinché potessimo realizzare quanto da lui progettato, i risultati non hanno tardato ad arrivare”.

“Oggi pensiamo alla regata Brindisi Corfù e siamo sicuri che Mirko veleggerà con noi anche questa volta Il suo simbolo è sulla nostra prua. Un ringraziamento particolare al nostro sponsor Top secret Brindisi Investigazioni & Sicurezza senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile”.

