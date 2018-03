Vela: il progetto "Sauro 100" fa tappa al porticciolo di Villanova

OSTUNI - Farà tappa a Villanova di Ostuni, ospite della locale Sezione della Lega Navale, l’ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe Nazario Sauro, impegnato a presentare il Progetto “Sauro 100 – un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia”.

Partito da Sanremo il 4 ottobre 2016 con destinazione Trieste, a bordo di Galiola III, un’imbarcazione a vela di 32 piedi, l’ammiraglio Sauro, già Commissario Nazionale della Lega Navale Italiana, dedicherà l’intera giornata di Lunedì 12 marzo ad incontri con le scuole (alle ore 10,30) e con la cittadinanza ( alle ore 17,30 ) presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale per tenere una Conferenza sul tema “ Nazario Sauro e la Grande Guerra sul mare “.

L’incontro, promosso dalla Lega Navale di Ostuni e condiviso dall’Associazione Marinai d’Italia , dalla Università delle Tre Età e dal Lions Club Ostuni Host , con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, mentre vuole ricordare il centenario della Prima Guerra mondiale e i 100 anni dalla morte dell’eroe nazionale Nazario Sauro, si propone di trasmettere ai giovani l’amore per il mare evidenziando le opportunità che esso può offrire sia come arricchimento etico morale e culturale sia come punto di incontro di popoli, culture e religioni diverse.

Nel corso della Conferenza sarà presentata la terza edizione del libro “Nazario Sauro. Storia di un marinaio”, un’opera in cui Romano Sauro ripercorre tutte le gesta di un eroe romantico, marinaio indomito e audace, spirito indipendente, libero e ribelle, riferimento toponomastico immancabile in quasi tutte le città d’Italia; più di quaranta scuole di ogni ordine e grado ne portano il nome, monumenti e lapidi si trovano in varie città, navi militari e mercantili, barche a vela e sommergibili gli sono stati dedicati dalla marineria italiana; il velivolo di Gabriele D’Annunzio fu battezzato “Capitano Sauro”, il sommergibile S518 Nazario Sauro, dopo venti anni di attività operativa, si trova dal 2009 a Genova – presso il Galata Museo del Mare- divenuto Museo Galleggiante.

L’obiettivo che si pone il relatore, nonché autore del libro, è lasciare ai giovani un messaggio di speranza, di entusiasmo e di libertà , ma anche destinare il ricavato della vendita del libro all’Associazione onlus ‘ Peter Pan ‘ di Roma che assiste gratuitamente le famiglie di bambini e adolescenti affetti da malattie oncoematologiche.