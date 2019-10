Champions League: in vendita i biglietti per le prossime due gare

BRINDISI - La prima vittoria europea in Basketball Champions League non si dimentica mai! Il clima e l’atmosfera vissuta al PalaPentassuglia nella serata europea ha trascinato i ragazzi di coach Vitucci alla vittoria allo scadere contro i tedeschi del Telekom Baskets Bonn. Un girone estremamente equilibrato quello in cui è stata inserita la Happy Casa Brindisi, a quota 2 punti dopo 2 turni di Bcl.

I blasonati turchi del Besiktas e gli ungheresi del Falco Szombathely saranno le prossime due avversarie che calcheranno il parquet del

PalaPentassuglia nei mercoledì europei

A partire dalle ore 18:00 di mercoledì 23 ottobre, è possibile acquistare i tagliandi per assistere alle prossime due partite interne. I prezzi per entrambe le gare partono dal costo di 7 euro.

Match in programma: Happy Casa Brindisi vs Besiktas Sompo Sigorta (mercoledì 6 novembre ore 20.30); Happy Casa Brindisi vs Falco Szombathely (mercoledì 20 novembre ore 20.30)

Tickets in vendita

L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato a partire da oggi presso: New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30); online sul sito www.vivaticket.it; punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio