Dicembre di fuoco: in vendita i biglietti per le prossime partite al PalaPentassuglia

Match dopo match la Happy Casa Brindisi sta assumendo consapevolezza nei propri mezzi, conseguenza diretta di prestazioni convincenti e preziose vittorie in Serie A e in Basketball Champions League.

La squadra di coach Frank Vitucci affronterà un mese di dicembre a dir poco cruciale per il prosieguo della stagione. Le partite ravvicinate si susseguiranno in un turbinio di emozioni e sfide tra l’Italia e l’Europa. Avremo bisogno di tutti: in campo e sugli spalti. Un dicembre di fuoco e passione, un mese da vivere insieme.

A partire dalle ore 11:00 di mercoledì 13 novembre, è possibile acquistare i tagliandi per assistere alle prossime partite interne in programma al PalaPentassuglia di Brindisi nel mese di dicembre.

I prezzi sono divisi in diverse categorie a seconda degli incontri da disputare.

Match in programma: Happy Casa Brindisi vs Banco di Sardegna Sassari (domenica 8 dicembre ore 17.00); Happy Casa Brindisi vs Neptunas Klaipeda (mercoledì 11 dicembre ore 20.30); Happy Casa Brindisi vs Grissin Bon Reggio Emilia (giovedì 26 dicembre ore 20.30);*Happy Casa Brindisi vs De Longhi Treviso (domenica 29 dicembre ore 18.15)*

*orario e data da confermare

L’acquisto dei tickets può essere effettuato a partire da oggi presso: New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:00 | mar-sab 09:30-13:00 e 16:30-20:00); online sul sito www.vivaticket.it; punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio

