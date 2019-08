Fanuzzi, il manto erboso si rifa il look: al via i lavori per 28mila euro

BRINDISI – E’ imminente l’avvio dei lavori di restyling del terreno di gioco dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, in vista dell’avvio della stagione calcistica 2019-2020. Il Comune di Brindisi e la società Brindisi Fc hanno concordato dei lavori dell’importo complessivo pari a circa 28mila euro. Il sodalizio di via Benedetto Brin ha avuto il via libera a procedere con gli interventi,

Gli interventi sono stati divisi in due tranche. La prima prevede: il diserbo chimico per l’eliminazione di malerba infestante; i trattamenti con fungicidi e concimi fogliari liquidi fino al mese di settembre; l’arieggiatura del campo con uso di una macchina “Peruzzo” applicata ad una trattrice agricola per l’eliminazione del feltro; la bucatura del terreno da gioco eseguita con fori a 20 centimetri; la sabbiatura con apporto di 40 metri quadri di sabbia a fiume, distribuita con l’ausilio di apposita macchina professionale con successivo passaggio di rete per il livellamento del terreno; la concimazione del manto erboso, con l’ausilio di concimi ternari e professionali ad alto contenuto di potassio.

La seconda tranche di lavori, da portare a termine entro la metà di settembre, prevede invece: la semina del campo con sementi altamente selezionati e distribuite con apposita macchina seminatrice professionale; la semina del manto erboso di tutto il campo da gioco da eseguirsi fondamentalmente on una macchina seminatrice a dischi; l’apporto di 20 metri quadri di sabbia per il successivo livellamento del campo ma soprattutto per coprire il seme con l’ausilio di rete metallica; l’apporto di concimi tarnari.

Proprio il terreno di gioco era stato al ceentro di una serie di prescrizioni fornite dalla federazione a seguito di un soprallupgo effettuato lo scorso 26 giugno, ai fini dell'omologazione per il campionato di Serie D.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!