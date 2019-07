Europei sport d'impresa: in gara anche i vigili del fuoco di Brindisi

BRINDISI - Si è svolta a Salisburgo (Austria) dal 26 al 30 giugno la 22esima edizione dei "Campionati europei dello sport d’impresa”. Fra gli oltre 10mila atleti provenienti da tutto il continente vi era anche la squadra dei vigili del fuoco di Brindisi, in rappresentanza del Csain (Centri Sportivi Aziendali Industriali) nazionale, impegnata nel torneo di Calcio a 7, composto da 12 gironi da 4 e 5 squadre, con passaggio del turno per le prime due classificate.

La squadra brindisina è stata inserita nel girone F insieme alle rappresentative croata, spagnola e tedesca. Il girone si è rilevato piuttosto ostico e purtroppo un mix di emozione e sfortuna non ha permesso al team di passare alla fase successiva. Va considerato, fra l'altro, che la squadra croata è stata eliminata solamente in semifinale, ai calci di rigore. Per la compagine brindisina la partecipazione agli Europei è stata ad ogni modo il coronamento di un sogno iniziato nel 2018, quando arrivò la vittoria della fase nazionale svoltasi a Riccione

I Vigili del Fuoco di Brindisi nell’occasione erano accompagnati, come già avvenuto nel 2018 a Riccione, dal presidente regionale dello CSAIn Angelo Solazzo e dal vice presidente provinciale Franco Lafuenti. La squadra era composta da: Antonio Lopez (Res. Gruppo Sportivo Vvf sezione calcio); Angelo Chiatante (allenatore); Piero Chiatante; Elio Zullino; Marcello Grande; Claudio Zippo; Giuseppe Panareo; Alessandro Cazzato; Angelo Iaia; Cosimo Maggiore; Massimo Soroberto; Luca Gelsomino.

