Volley under 12: stagione da incorniciare per il Casale Volley 3

La società del Casale Volley 3 conferma anche in questa stagione l’ottimo lavoro tecnico svolto dal suo staff composto da Parentela Massimo, Chionna Patrizia, Casalino Rossella, Barduro Manuela, Casalino Monica. Le piccole atlete dell’under 12 F vincono il titolo provinciale, battendo in finale la formazione del Gymnasium San Pancrazio e la plurimedagliata squadra dell’Appia Project Mesagne, mentre i piccoli atleti Under 12 M sfiorano il titolo, arrivando secondi davanti alla forte Formazione della Green Volley Francavilla.

Con questa ennesima soddisfazione chiude l’undicesima stagione sportiva, nonostante le grosse difficoltà che attanagliano tutte le Asd che effettuano i campionati federali della città di Brindisi. Ora ci aspettano due mesi di vacanza in cui si dovrà decidere il cammino da percorrere, non accontentandosi dei risultati ma cercando nuove vie dirigenziali e tecniche che consentano a questa società di spiccare il salto verso un ruolo importante all’interno di una Città che ha sempre più bisogno di Sport di vertice, oltre al Basket.

Per il settore Femminile si dovrà andare a ricercare sinergie all’interno della Pallavolo cittadina, visto che ha finalmente un nuovo sindaco, che in campagna elettorale ha pubblicamente affermato che affronterà con serietà e impegno il problema dello Sport in Città, per poter programmare un lavoro che veda finalmente una squadra di vertice ben strutturata non solo a livello tecnico, come successo in passato, ma soprattutto a livello dirigenziale, che veda dirigenti esperti del settore che non debbano compiere gli errori del passato.

Dietro alla prima squadra, un settore giovanile che parta dal minivolley e prosegua fino all’Under 18 legato da un cordone ombelicale alla prima squadra, in cui la programmazione deve fare da principe, dove dovrà prevalere il lavoro tecnico basato non solo sulla sterile vittoria di un Campionato Provinciale, ma soprattutto sulla crescita tecnico-tattica di ogni singola atleta.

Per quel che riguarda il settore Maschile si andrà nelle scuole primarie a proporre progetti didattici di attività motoria idonea per il gioco della pallavolo nelle ore curriculari, e lì si cercherà di portare quanti più bambini possibili all’interno delle palestre nelle ore pomeridiane, un progetto quindi che parta dal basso e porti a disputare Campionati di Categoria.

Le formazioni delle 2 compagini:

Under 12 Femminile: Di Coste Francesca (Cap.) Mollica Micaela; Esposto Claudia; Albanese Alessia; Solimeno Azzurra.

All. Casalino Rossella – Barduro Manuela

Under 12 Maschile: Di Coste Jacopo (Cap.), Zinzeri Marco; Perdicchia Alessio; Cimino Marco; Perdicchia Adriano.

All. Casalino Rossella – Barduro Manuela